ANP

NOS Nieuws • gisteren, 22:14 'Vrouw in Amsterdam mishandeld door taxichauffeur'

Een 23-jarige vrouw uit Amsterdam zegt afgelopen weekend mishandeld te zijn door een taxichauffeur. "Ik heb vijf hechtingen boven mijn wenkbrauw en een deel van mijn hoofd is gevoelloos", zo zegt ze tegen Het Parool. Haar hoofdwond moest in een ziekenhuis gehecht worden, ook is ze op zondag langs de neuroloog gegaan omdat een deel van haar hoofd nog altijd gevoelloos was.

Vandaag vertelde ze haar verhaal aan de Amsterdamse krant. De mishandeling vond plaats nadat de Uber-chauffeur Sophie en haar date, die ook Sophie heet, thuis had afgezet. Hij beschuldigde Sophie ervan op zijn auto gespuugd te hebben, en hield haar in de deuropening tegen toen ze met haar date naar binnen wilde gaan.

"Daarna pakte hij mij vast en duwde hij mij naar buiten", zegt Sophie. Ze viel met haar hoofd tegen een stalen reling, en daarna op de grond. Op foto's die haar date heeft gemaakt, is een duidelijk bloedspoor te zien op de trap voor de voordeur van de woning.

Vanaf het moment dat Sophie met haar hoofd de reling raakte, weet ze niets meer.

Lhbti-geweld

De chauffeur is weggesneld toen Sophie op de trap lag, zo vertelt Sophies date het verhaal verder. Daarna arriveerden de politie en een ambulance. "De politie was al onderweg, want de chauffeur had die gebeld omdat hij vond dat we op zijn auto gespuugd hadden."

De twee vermoeden dat het geweld van de Uber-chauffeur lhbti-gerelateerd is, onder meer omdat ze elkaar een kus hadden gegeven in de taxi. Sophie is van plan woensdag aangifte te doen.

De politie is nog terughoudend het zo te labelen, aldus een woordvoerder tegen Het Parool. "Het is ontzettend vervelend voor deze vrouw, maar een verhaal heeft twee kanten. Na de aangifte gaan we onderzoek doen en kunnen we er misschien meer over zeggen."

Ook Uber onderzoekt het incident. Zolang dat onderzoek loopt, mag de chauffeur niet voor de taxi-app rijden.