In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 18:06 Friese brandweer gehinderd bij blussen bermbrand door gier in waterput

De politie in Friesland is een onderzoek gestart naar een lading gier die dit weekend werd gevonden in een brandput. Afgelopen zaterdag kon de brandweer daardoor een bermbrand bij het Friese Ureterp niet blussen met water uit die put. Volgens de politie is er opzet in het spel.

Een politiewoordvoerder noemt het "onacceptabel" dat het werk van hulpdiensten op deze manier wordt belemmerd. Een brandput is een put in de grond die dient als waterbron voor de brandweer. Voor het blussen was extra water uit de put nodig, maar dat kon dus niet worden opgepompt.

Als ze de put toch hadden gebruikt, was de brandweerauto beschadigd geraakt, stelt de politie. "Het is goed afgelopen, maar je kunt je voorstellen dat iedere seconde ertoe doet bij een brand. Dus wij nemen het hoog op", zegt de woordvoerder van de politie tegen Omrop Fryslân.

Motieven

De woordvoerder wil niet meteen een link leggen met de boerenprotesten. "Eerst de persoon vinden en daarna willen we in gesprek gaan over de motieven. Dit is niet iets wat per ongeluk gebeurd kan zijn. Het deksel moet er echt af gehaald worden."

De mensen van de brandweer slaagden er uiteindelijk wel in om het vuur uit te krijgen. De put is intussen schoongemaakt en kan weer worden gebruikt.