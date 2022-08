Persbureau Heitink

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 13:28 Eigenaar fotopersbureau bedreigd na foto's nazivlag Stroe

De eigenaar van een fotopersbureau in Gelderland zegt meermaals te zijn bedreigd vanwege de foto van een hakenkruisvlag afgelopen weekend bij de A1 in Stroe. Gisteren ontstonden geruchten op sociale media dat een persfotograaf van het bureau de vlag zelf zou hebben opgehangen.

De beschuldigingen werden geuit op Twitter en videowebsite Dumpert. "Uiterst merkwaardig dat er midden in de nacht een persfotograaf aanwezig was bij een net aangestoken berm/hooi brandje en een opgehangen nazivlag", schreef iemand op Twitter.

Via de data in het fotobestand en P2000-meldingen achterhaalden mensen dat de foto zou zijn gemaakt nog voordat de hulpdiensten waren ingelicht.

Verkeerde instellingen

Roland Heitink van Persbureau Heitink zegt dat zijn fotograaf verkeerde instellingen op zijn toestel had. "Op de camera die hij bij zich had, waren de tijdinstellingen niet goed gezet. Hierdoor is er ophef ontstaan, omdat wij eerder aanwezig zouden zijn dan dat de melding is uitgegaan", zegt hij in een verklaring die wordt aangehaald door Omroep Gelderland.

Naast de vlag woedde een bermbrand. De afgelopen weken waren bermbranden vaker onderdeel van boerenprotesten, maar Heitink zegt dat hij niet heeft gesuggereerd dat de vlag afkomstig was van boeren. "Ook is er ophef ontstaan dat wij hebben gezegd dat de boeren er iets mee te maken hebben, maar in de mail naar de media staat ook dat niet zeker is of dit met een protest te maken heeft."

Volgens Heitink is er een simpele verklaring waarom de fotograaf zo snel bij het brandje en de vlag was. "Hij was al gaan rijden na een melding van een brand iets verderop tot hij deze melding binnenkreeg. Eenmaal daar aangekomen heeft hij het beeld gemaakt en verstuurd."

Heitink zegt dat hij aangifte gaat doen van de bedreigingen. Hij zegt "vele bedreigingen en doodsverwensingen" aan het adres van hem en zijn familie te hebben ontvangen. "De hoeveelheid mensen die proberen mijn adres te achterhalen is ontelbaar."