In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 12:41 Politie schiet gericht op man in Nijmegen die mogelijk vuurwapen had

De politie heeft vanochtend gericht geschoten op een man in Nijmegen die mogelijk een wapen bij zich had. De man raakte daarbij gewond.

Agenten kregen een melding van een man met een vuurwapen in een pand aan de Tarweweg. Volgens Omroep Gelderland was dat bij een instelling voor verslavingszorg. De man was volgens de politie in de wachtruimte met anderen.

De situatie was daarna dreigend, zegt de politie. De man volgde geen aanwijzingen op en wilde niet meewerken aan zijn arrestatie. Een waarschuwingsschot had geen effect. Daarom is gericht op de man geschoten. Of er een of meerdere kogels richting de man zijn afgevuurd, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen.

Ook wil de woordvoerder niet bevestigen of de man inderdaad een vuurwapen had. Duidelijk is dat in het pand verder niemand gewond is geraakt.

Ziekenhuis

Hoe het met de man gaat is onduidelijk, hij is naar het ziekenhuis gebracht. "De situatie is onder controle", aldus de politie.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident, zoals altijd bij het gebruik van een vuurwapen door een agent. Het terrein van de instelling is afgezet met lint.