Zeker vier gewonden bij brand in Velp

In Velp bij Arnhem heeft een grote brand gewoed in een woning voor arbeidsmigranten. Vier mensen konden op tijd het pand uitvluchten, maar liepen daarbij wel verwondingen op.

De brand brak uit rond 06.00 uur en was anderhalf uur later onder controle. In het pand staan dertien bewoners ingeschreven, voornamelijk mensen uit Polen. Vanwege de hitte binnen en mogelijk instortingsgevaar kan de brandweer nog niet naar binnen, waardoor nog onduidelijk is of er mensen in het huis zijn achtergebleven.