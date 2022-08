AFP

NOS Nieuws • vandaag, 02:08 Vierde lichaam gevonden in vier maanden in opdrogend stuwmeer bij Las Vegas

In het Amerikaanse stuwmeer Lake Mead is een vierde lichaam gevonden in evenzoveel maanden tijd. Op een strandje bij een recreatiegebied aan het meer werden overblijfselen van een skelet aangetroffen. Onderzocht wordt of er een doodsoorzaak kan worden vastgesteld en van wie het stoffelijk overschot is.

Lake Mead is een stuwmeer in de staat Nevada, niet ver van Las Vegas. Het is in de jaren dertig gevormd door de aanleg van de beroemde Hooverdam, en wordt gevoed door de Coloradorivier. Het meer is een belangrijk drinkwaterbron voor 25 miljoen Amerikanen in Nevada, Californië en Arizona.

Vanwege de aanhoudende droogte, die samenhangt met klimaatverandering, stroomt er in het westen van de Verenigde Staten veel minder water naar Lake Mead toe. In twintig jaar tijd is het waterpeil tientallen meters gezakt, tot zo'n 317 meter boven zeeniveau. Momenteel is het meer slechts 27 procent gevuld. Als het waterpeil tot ongeveer 305 meter zakt, kan de waterkrachtcentrale in de Hooverdam geen stroom meer genereren.

Maffiaslachtoffers

Het extreem lage waterpeil is ook de reden dat er de laatste tijd lichamen boven water gekomen zijn. In mei werd door mensen op een boot een vat gespot, waarin het een lijk van een doodgeschoten man bleek te zitten. Hij werd waarschijnlijk in de jaren zeventig of tachtig vermoord. Een week later werd op een drooggevallen zandbank een skelet gevonden en in juli op een populair strand aan het meer.

De politie denkt dat de lichamen van mensen zijn die al decennia zijn vermist. Mogelijk zijn het slachtoffers van de maffia in Las Vegas, en zijn hun lijken gedumpt in het meer. Tot nu toe is nog geen van de gevonden stoffelijke overschotten geïdentificeerd.