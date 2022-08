Jackpot voor limonadeverkoper Jeremy (11) na oplichting met $100-biljet

Om wat extra geld te verdienen verkocht de jongen op straat in de Amerikaanse plaats Everett in de staat Washington drankjes en snoep dat hij met zijn eigen zakgeld had gekocht. Toen een van zijn klanten met een 100-dollarbiljet betaalde, moest hij al zijn geld bij elkaar schrapen om 85 dollar aan wisselgeld te betalen.

Toen Jeremy later wat wilde kopen bij een benzinepomp, kwam hij erachter dat het biljet vals was en hij dus al zijn zakgeld kwijt was. "We proberen elke zaak op te lossen, maar dit raakte een snaar bij onze rechercheurs", schreef de politie in een opsporingsbericht over de zaak. "We doen er alles om gerechtigheid voor Jeremy te krijgen en deze valsemunter te vangen."