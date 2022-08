Spookrijdende auto crasht na politieachtervolging op A27 bij Nieuwendijk

Op de A27 ter hoogte van Nieuwendijk, in Noord-Brabant, is vanochtend een auto gecrasht na een politieachtervolging. Volgens de politie werd er tijdens een deel van die achtervolging spookgereden door de auto.

In de auto zaten drie mensen. Zij raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn ook aangehouden. Wat de aanleiding was voor de achtervolging, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe de drie inzittenden eraan toe zijn.