gisteren, 22:43 Aydin C. in Canada schuldig bevonden aan afpersing Amanda Todd

De Nederlander Aydin C. (44) is door een Canadese jury schuldig bevonden aan afpersing, intimidatie en het bezit en verspreiden van kinderporno. Aydin stond de afgelopen weken terecht in de zaak rondom Amanda Todd (15), de Canadese scholier die zichzelf in 2012 van het leven beroofde na door C. te zijn afgeperst met naaktfoto's die ze hem had gestuurd.

Een video op YouTube waarin Todd uitlegt hoe ze jarenlang door C. werd afgeperst, is inmiddels bijna 15 miljoen keer bekeken. Die video, en de zelfdoding van Todd, leidden wereldwijd tot verontwaardiging en meer aandacht voor de gevaren van seksuele intimidatie en afpersing van kwetsbare jongeren via internet.

Tientallen meisjes

Aydin C. werd in 2018 al in Nederland veroordeeld tot 10 jaar en acht maanden cel voor het misbruiken van tientallen meisjes en een aantal mannen. Die zette hij aan tot het plegen van seksuele handelingen voor de camera, waarna hij zijn slachtoffers chanteerde en afperste. De zaak-Amanda Todd was hierin niet meegenomen, omdat Canada hem daarvoor zelf wilde berechten. C. trachtte dit te voorkomen, maar de Hoge Raad besloot in 2017 dat hij aan Canada mocht worden uitgeleverd.

Welke straf C. in Canada krijgt is niet bekend, de strafmaat moet nog worden vastgesteld.