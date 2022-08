NOS/Auke Alders

NOS Nieuws • vandaag, 21:02 Vakantie voor velen onbereikbaar, vooral door de hoge inflatie

Nu corona op de achtergrond is, gaan Nederlanders weer massaal op vakantie. Maar voor veel gezinnen is dat geen optie door geldgebrek.

Dat ziet ook Stichting Weekje Weg, die gratis vakanties organiseert voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. "Wij merken dat de vraag naar onze vakanties toeneemt", zegt directeur Sacha Engelschman. "Mensen komen bij ons terecht via voedselbanken, maatschappelijk werkers en de jeugdzorg. Ik hoor van die instanties dat ze het nu drukker hebben met mensen die last hebben van de stijgende prijzen. Voedselbanken krijgen meer klanten, dus er zijn ook meer mensen die gebruik zouden willen maken van Weekje Weg."

Hoeveel mensen gaan niet op vakantie? Begin 2022 zei zo'n 80 procent van de mensen vakantieplannen te hebben dit jaar, blijkt uit cijfers van de ANWB en toerismebureau NBTC. Dat betekent dus dat zo'n 20 procent van de bevolking geen vakantieplannen heeft. Dat zijn zo'n 3,5 miljoen mensen. Of die mensen allemaal niet gaan uit geldgebrek of vanwege andere redenen, is niet uit de cijfers op te maken.

Via de stichting kunnen gezinnen een week verblijven op recreatieterreinen op de Veluwe of in Ommen. Volgens Engelschman hebben de meesten al jarenlang te weinig geld voor een vakantie. "Maar met de hoge inflatie gaat het ook om mensen die de laatste tijd moeilijker het hoofd boven water houden."

Precilla Ruwaard en haar kinderen zijn via Stichting Weekje Weg op vakantie:

1:51 Niet op vakantie door hoge inflatie?

We spraken nog twee mensen voor wie ieder jaar vakantie geen optie is:

Voor 't eerst op vakantie, via Leger des Heils

De 39-jarige Danielle (haar achternaam is bekend bij de redactie) is vorig jaar pas voor het eerst in haar leven op vakantie geweest. Dat deed ze in een hotel van het Leger des Heils, dat vakanties tegen sterk gereduceerd tarief aanbiedt. "Mijn zoon kon daar lekker het bos in met andere kinderen, en er waren ook allerlei activiteiten zoals een boottochtje. Echt even ontspannen."

Het Leger des Heils biedt voor minima een all-inclusive verblijf van een week aan in de bossen bij Ede, tegen een vergoeding van 125 euro voor volwassenen en 40 voor kinderen.

"Ik had nooit voldoende geld voor een vakantie", zegt Danielle. "Ik heb veertien jaar bij de Action gewerkt, maar zit sinds een jaar in de bijstand. De zorg voor mijn zoon, die ADHD en Gilles de la Tourette heeft, was niet meer te combineren met werk. Ik ben ook niet in luxe opgegroeid, dus kan ook al genieten van de hengel pakken en een beetje vissen." Maar volgende maand kunnen ze opnieuw op vakantie, dit keer via een andere organisatie, De Vakantiebank. "We gaan naar Bakkeveen in Friesland. Dat wordt echt weer een week om lekker te genieten."

'Vakantie valt als eerste af'

Ook voor de 56-jarige Marjan (achternaam bekend bij de redactie) is een jaarlijkse vakantie geen vanzelfsprekendheid. Ze heeft geen plannen dit jaar. "Het inkomen van mijn partner en mij is laag, dus we kijken heel goed waaraan we geld uitgeven en dan vallen vakanties als eerste af."

Ze vertelt dat de hoge inflatie nu zeker meespeelt. "Je merkt het echt, ik heb net weekboodschappen gedaan en als je dan ziet hoeveel duurder alles is geworden, dat is choquerend. Gelukkig zijn we zuinig met energie, we hebben bijvoorbeeld geen wasdroger, doen lampen zo veel mogelijk uit en de verwarming gaat niet hoger dan 18 graden."

Kreta na drie jaar geen vakantie: echt iets uitzonderlijks

Vorig jaar zijn Marjan en haar partner wel naar Kreta op vakantie geweest, na drie jaar niet weg te zijn geweest. "We hadden weer wat geld bij elkaar gespaard en kregen een tip van een adresje in een omgeving waar het niet zo duur was, ook door de coronasituatie. Zo'n vakantie ervaren we dan echt als iets uitzonderlijks, zo'n verwennerij. In het vliegtuig terug zeiden mensen dat ze het weekend erna naar Ibiza gingen. Nou, dat is er voor ons niet bij."

Ze vindt het niet erg dat ze niet ieder jaar op vakantie kan. "We wonen dicht bij het strand, we gaan daar soms heen voor een zonsondergang of we gaan fietsen. Dat soort belevenissen zijn ook mooi."