Jury legt complotdenker Alex Jones nog eens boete op van 45 miljoen

Een rechtbankjury in de Amerikaanse staat Texas heeft complotdenker Alex Jones een boete opgelegd van 45,2 miljoen dollar. Volgens de jury is Jones dat bedrag verschuldigd na uitspraken die hij deed over de schietpartij op de school Sandy Hook in 2012.

Het bedrag komt boven op de schadevergoeding van ruim 4 miljoen dollar die gisteren door de jury werd opgelegd aan Jones. De complotdenker beweerde dat de schietpartij op de basisschool in Connecticut, waarbij twintig kinderen en zes volwassenen omkwamen, nooit had plaatsgevonden en verzonnen was om de wapenlobby te schaden. De schietpartij was toen de dodelijkste ooit op een Amerikaanse school. Tijdens de rechtszaak gaf Jones toe dat de schietpartij wel degelijk plaats had gevonden.