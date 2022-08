AFP

NOS Nieuws • gisteren, 22:20 Gouverneur van Texas stuurt bussen met immigranten naar New York

De Texaanse gouverneur Greg Abbott heeft bussen met immigranten naar New York gestuurd. De eerste bus, met daarin ongeveer vijftig migranten, kwam vrijdagmorgen (lokale tijd) aan.

Abbott, een Republikein, heeft sinds april al meer dan 6000 migranten naar hoofdstad Washington gestuurd, maar dit is de eerste keer dat hij ook bussen naar New York stuurt. Wel kwamen veel van de mensen die naar Washington waren gestuurd al op eigen gelegenheid naar New York. Volgens The New York Times is een groot deel van de immigranten in de bussen Venezolaans.

Ook de Republikeinse gouverneur van Arizona, Doug Ducey, stuurt regelmatig immigranten in bussen naar Washington. Vanuit Arizona zijn er zo'n 1000 mensen naar de hoofdstad vervoerd.

De burgemeester van Washington had vanwege het groeiende aantal immigranten in zijn stad een verzoek ingediend bij het ministerie van Defensie om de Nationale Garde te sturen. Volgens de burgemeester is er sprake van een steeds groter wordende humanitaire crisis, waardoor 150 leden van de eenheid per dag nodig zouden zijn. Maar het Pentagon wil niet op dit verzoek ingaan.

Stunt om aandacht te krijgen

Met hun acties willen de gouverneurs de Democratische president Biden dwingen om meer te doen tegen illegale immigratie en om strengere immigratiewetten aan te nemen. Tijdens de coronapandemie werd een noodwet aangenomen waardoor zeer streng aan de grens gecontroleerd werd, maar Biden wil deze wet weer intrekken, tot ongenoegen van Republikeinen.

Zij zijn het oneens met het soepeler beleid van de president als het gaat om immigranten ten opzichte van zijn voorganger Trump. De gouverneurs spreken laatdunkend over Biden en bijvoorbeeld burgemeester Adams van New York (een Democraat), die heeft gezegd dat migranten welkom zijn in de stad.

Volgens politiek commentatoren is de actie van de gouverneurs dan ook vooral een stunt om aandacht te krijgen en het beleid van Biden in diskrediet te brengen. In november zijn de tussentijdse verkiezingen voor het Congres, waarbij de Republikeinen zullen proberen om een meerderheid te krijgen in het Huis van Afgevaardigden. Daardoor wordt het voor de regering van Biden lastiger om belangrijke wetten door te voeren. Onder meer immigratie is een belangrijk thema bij die verkiezingen.