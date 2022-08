Nog een 'reuzenpenisplant' in bloei in Leidse Hortus botanicus

Voor de tweede keer dit jaar staat een 'reuzenpenisplant' in de Hortus botanicus Leiden in bloei. Volgens de Leidse plantentuin is het uitzonderlijk dat twee exemplaren van deze plant zo kort achter elkaar bloeien.

Het is de derde keer in tien jaar tijd dat de plant groeit in Nederland. In juli bloeide de eerste Amorphophallus titanum, zoals de plant officieel heet, in de botanische tuin. Een andere soort 'penisplant', de Amorphophallus decus-silvae, kwam vorig jaar oktober tot bloei.