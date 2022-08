Drie schepen met graan verlaten Oekraïense havens

Drie schepen met graan zijn vanochtend vanuit Oekraïense havens uitgevaren, in het kader van de deal tussen Rusland en Oekraïne om voedselexporten vanuit het land weer mogelijk te maken. Dat heeft het coördinatiecentrum in Istanbul, waar de naleving van de afspraken wordt bewaakt, bekendgemaakt. Ook Turkse ambtenaren en VN-personeel maken daar deel van uit.

58.000 ton mais

Oekraïne is een van de grootste graanproducenten ter wereld: in 2021, voor de oorlog, exporteerde Oekraïne zo'n 4 miljoen ton granen (mais, gerst en tarwe) per maand. De uitvoer ligt grotendeels stil sinds de Russische invasie in februari.