250.000 euro voor de gouden tip over vermiste Jaïr

De Peter R. De Vries Foundation looft een beloning uit van 250.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de vindplaats van de in 1995 verdwenen 7-jarige Jaïr Soares. Hij verdween precies 27 jaar geleden op 4 augustus tijdens een bezoek aan het strand van Monster en het is nog altijd niet duidelijk wat er met hem is gebeurd.

Hij speelde tikkertje met een vriendinnetje bij een strandtent, terwijl zijn vader binnen friet bestelde. Volgens de Peter R. De Vries Foundation gaat het "om een kwestie van seconden als blijkt dat Jaïr opeens weg is". De politie wordt vrij snel ingeschakeld en organiseert een grote zoekactie op het strand en in de duinen, maar de jongen wordt niet gevonden.

Misdrijf of ontvoering

Een ander scenario is dat hij onder het zand terecht is gekomen, maar ook dit wordt als onwaarschijnlijk afgedaan omdat er veel gezocht is, en nooit iets is gevonden. Een ontvoering of ander misdrijf blijven over als als mogelijk scenario.