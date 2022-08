Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 13:49 • Aangepast vandaag, 15:20 Overstromingen Japan, half miljoen mensen moet worden geëvacueerd

Na overstromingen en landverschuivingen in Japan worden minstens drie mensen vermist. De lokale autoriteiten hebben meer dan een half miljoen mensen opgedragen om hun huis te verlaten en elders een veilige schuilplaats te zoeken. Er zijn geen berichten over doden.

Stortregens veroorzaakten ondergelopen wegen en rivieren traden buiten hun oevers. Huizen werden verwoest en bruggen stortten in. In 24 uur tijd viel er 27 centimeter regen in de centraal gelegen prefectuur Yamagata, zegt de meteorologische dienst. In het zuidwestelijker gelegen Niigata zou zelfs 50 centimeter zijn gevallen.

Bekijk hier beelden van de ravage:

0:25 Ravage na hevige regenval en overstromingen in Japan

In deze en twee andere prefecturen is in totaal zo'n 540.000 inwoners verteld te evacueren, zegt de brand- en rampenautoriteit. In meerdere gebieden zijn de hoogste rampenwaarschuwingsniveaus van kracht.

Bij duizenden huishoudens viel de stroom uit. Ook komt er in honderden huizen geen drinkwater meer uit de kraan, meldt Japan Times op basis van het kabinet.

In het voornamelijk landelijke gebied waar de overstromingen zijn, staan een paar fabrieken. Een chipmaker had de werkzaamheden stilgelegd na een waarschuwing over zware regenval, maar opereert weer als vanouds, schrijft persbureau Reuters. Een andere fabriek stopt de productie vanwege de overstromingen en omdat de elektriciteit is uitgevallen.