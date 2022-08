ANP

NOS Nieuws • vandaag, 11:12 • Aangepast vandaag, 14:16 ING ziet risico's door geopolitieke onzekerheden wereldwijd

ING zag de winst in het tweede kwartaal van dit jaar dalen met bijna 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Onder de streep maakte de bank een winst van 1,18 miljard euro. De bank ziet risico's vanwege de geopolitieke onzekerheden, zegt Steven van Rijswijk, bestuursvoorzitter van ING.

ING heeft in het tweede kwartaal 202 miljoen euro in de zogeheten stroppenpot gedaan, vanwege de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zoals de gestegen gasprijzen. Die raken bedrijven en consumenten, waardoor het risico bestaat dat die niet meer aan hun lasten kunnen voldoen.

De bank houdt er rekening mee dat consumenten vanwege de hogere prijzen voor energie en boodschappen, problemen kunnen krijgen met het betalen van de hypotheek. Signalen daarover zijn er nu nog niet, verduidelijkt Van Rijswijk.

Milde recessie

"We staan nu aan het begin van een mogelijke recessie, en tot nu toe zien we niet een verslechtering in de terugbetalingen op onze leningen inclusief onze hypotheken", zegt hij. "De discipline van mensen om hun hypotheek en leningen te betalen, zeker in veel van de markten waar wij actief zijn, is over het algemeen hoog."

Vorig kwartaal heeft het bedrijf vanwege de activiteiten en risico's in Rusland 834 miljoen euro opzijgezet in de stroppenpot. Een deel daarvan is nu teruggekomen omdat de leningen worden terugbetaald, zegt Van Rijswijk. Ook geld dat vanwege de coronacrisis opzij werd gezet, is weer uit de stroppenpot gehaald omdat mensen hun leningen toch kunnen afbetalen.

Ook de hyperinflatie in Turkije raakt ING. De opgetelde inflatie over de laatste drie jaar is in Turkije meer dan 100 procent. Vanwege boekhoudregels moest ING dit kwartaal daarom 244 miljoen euro afschrijven.

Vanochtend bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de inflatie in Nederland 10,3 procent in juli. De inflatie heeft veel gevolgen voor de economie, zegt Van Rijswijk. Doordat mensen minder gaan uitgeven, kan de economie krimpen. Het economisch bureau van ING verwacht een milde recessie in de tweede helft van dit jaar.

"De huizenprijzen zijn de eerste helft van dit jaar nog gestegen, maar als je kijkt naar de tweede helft verwachten we dat die huizenprijzen afvlakken op nul of zelfs een beetje daaronder", zegt Van Rijswijk. "Dus eigenlijk heeft die inflatie wel een zwaardere impact op de economie dan we een jaar geleden konden voorspellen."

Spaarrente

In juli verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) voor het eerst in elf jaar de rente, waardoor die nu niet meer negatief is. ING schafte in reactie ook de negatieve rente af die de bank rekent over spaartegoeden boven een ton, maar wel pas vanaf oktober. De Rabobank deed dat deze week al.

De ECB denkt erover na om de rente in september verder te verhogen. Of dat betekent dat de spaarrente bij ING dan ook weer positief wordt, en mensen dus rente ontvangen over spaargeld op de bank, zei Van Rijswijk vandaag nog niet.