Tenny Tenzer

NOS Nieuws • gisteren, 19:22 Rotterdams vetste hap, de kapsalon, overgewaaid naar Indonesië

Het van origine Rotterdamse gerecht kapsalon - een machtige snack bestaande uit patat, vlees, saus, kaas en sla uit de oven - is overgewaaid naar Indonesië. De eerste eettent in Jakarta die kapsalon serveert is een feit.

De Indonesische Vicky Victorio Budiman woonde tijdens zijn studie in Rotterdam, waar hij kennismaakte met het gerecht, vertelt de eigenaar van het restaurant aan een verslaggever van Rijnmond.

"Rotterdam heeft de beste kapsalons. We aten het altijd na het uitgaan en tijdens de lange studienachten. Toen we na onze studie terugkeerden naar Indonesië hadden we het gevoel dat we de kapsalon misten. Nu hebben we onze eigen eettent waar we de kapsalon verkopen."

"Dutch comfort food", prijkt op een billboard voor eettent Smaklek. Hoewel het restaurantje vooral expats en Nederlandse toeristen trekt, is het gerecht aangepast op de Indonesische smaak. Zo is een versie met rijst in plaats van patat verkrijgbaar. Volgens de eigenaren wordt de kapsalon goed opgepikt in Jakarta. Binnenkort moet een tweede vestiging openen, net buiten de stad.

Gerecht van ons allemaal

Nederland heeft de kapsalon te danken aan de Kaapverdische kapper Nataniël Gomes, die bijna twintig jaar geleden bij zijn buren van shoarmazaak El Aviva aan de Rotterdamse Schiedamseweg zijn eigen gerecht liet samenstellen.

Trotse Rotterdammers waren dan ook niet blij met een Amsterdamse reclame, enkele jaren geleden, waarop "Amsterdam specialty" stond.

Gomes vindt het "heel bijzonder" dat 'zijn' gerecht nu ook in Jakarta te krijgen is. "Dit had ik niet verwacht in Indonesië. De kapsalon is een goede promotie voor me geweest. Ik krijg klanten uit de hele wereld die bij me willen knippen. Ze komen me speciaal bedanken en gaan daarna een kapsalon eten. Het is een gerecht van ons allemaal."