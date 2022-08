Ministerie van Defensie

NOS Nieuws • vandaag, 18:07 Nederlandse mijnenjager naar Middellandse Zee in NAVO-reactiemacht

Zondag vertrekt mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen naar de Middellandse Zee. Het marineschip sluit zich eerder dan gepland aan bij de NAVO-reactiemacht in die regio in verband met de graandeal tussen Rusland en Oekraïne.

Vandaag is het eerste Oekraïense graanschip gecontroleerd in de Turkse havenstad Istanbul. De Nederlandse mijnenjager wordt onderdeel van een NAVO-vlootverband voor mijnenbestrijding, dat paraat staat om in te kunnen grijpen in het gebied. Het team bestaat uit schepen van België, Italië, Frankrijk, Turkije en Nederland.

'Sneller gereed'

De kans dat de Vlaardingen in actie hoeft te komen lijkt na het eerste succesvolle graantransport kleiner, "maar we zijn er straks wel klaar voor", zegt luitenant ter zee Lonneke van Kollenburg. "Door al zondag te gaan kunnen we eerder oefenen en sneller gereed zijn." Het aanvankelijke vertrek stond gepland over enkele weken. De inzet duurt ongeveer 15 weken.

Defensie kan om veiligheidsredenen geen details geven over het programma van de mijnenjager. Er staan onder meer bezoeken aan verschillende havens gepland en trainingen. Een van de doelen is om de diplomatieke banden te versterken tussen NAVO-bondgenoten.

Negen marineschepen

Het marineschip sluit zich aan bij een NAVO-eenheid in de Middellandse Zee die al tientallen jaren bestaat, maar het is volgens Van Kollenburg alweer even geleden dat een Nederlands schip er onderdeel van uitmaakte. De eenheid bestaat uit maximaal acht mijnenjachtschepen en een ondersteuningsschip.

In Oekraïne ligt naar schatting zo'n 20 miljoen ton graan opgeslagen. Oekraïne en het Westen zeggen dat Rusland de doorgang van graanschepen blokkeert met oorlogsschepen in de Zwarte Zee. Moskou stelt dat de schepen er niet door kunnen vanwege Oekraïense zeemijnen.

Vorige maand sloten Rusland en Oekraïne in samenwerking met de VN en Turkije een akkoord om de impasse te doorbreken. In Istanbul worden de schepen nu gecontroleerd op eventuele wapens aan boord om zeker te stellen dat de route alleen wordt gebruikt voor het vervoer van graan.