Lagere celstraffen in hoger beroep voor aanslag op Panorama-gebouw

Drie mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot vier jaar voor de aanslag op het kantoor van weekblad Panorama in 2018. De straffen vallen iets lager uit dan de straffen die de rechtbank in 2019 oplegde.

Op 21 juni 2018 werd de redactie van Panorama in Amsterdam beschoten met een antitankwapen. Daarbij vielen geen doden of gewonden. Het gebouw raakte wel zwaar beschadigd.

Geen duidelijk motief

Het Openbaar Ministerie (OM) was het niet eens met de uitspraak en ging in hoger beroep. De officier van justitie noemde de beschieting vorige maand opnieuw een aanval op de vrije pers en zag een link tussen de aanslag en een publicatie van Panorama.

"Geen van de verdachten heeft openheid van zaken gegeven. Dat de redactie van Panorama in het beschoten gebouw gevestigd was, heeft daarom geen verschil gemaakt voor de gevangenisstraffen", aldus het hof. In de gevangenisstraf weegt wel mee dat de beschieting volgens het hof een doordacht en vooropgezet plan was.