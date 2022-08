ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:19 2022 een goed wijnjaar? 'Op dit moment ben ik positief'

Nederlandse wijnboeren juichen nog niet, maar zijn voorzichtig positief over het wijnjaar 2022. "Vooralsnog is het een goed jaar", zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Wijn Producenten (VNWP). "Maar", vervolgt zij: "Parijs is nog ver."

Door het droge en warme weer van de afgelopen maanden staan de wijnranken er goed bij. Nu is het afwachten wat het weer doet tot de oogst in september en oktober. "Als het weer blijft zoals afgelopen week, gaat het de goede kant op", zegt Simon Crone, bestuurslid bij VNWP en wijnboer in Elst (Utrecht).

Ook Jantiene Broersma, wijnboer in het Friese Twijzel, is tot nu toe tevreden. "We hebben een voorjaar met weinig vorst gehad", legt zij uit. De wijngaard van Broersma ligt in het noorden van het land, waar vorst nog wel eens een risico is. "Maar nu gaat het goed."

Voor een goede oogst is het volgens Broersma niet alleen belangrijk dat het warm is, maar ook dat het droog blijft. "Dan krijgen schimmels weinig kans." Om die reden is Broersma tijdens het interview de bladeren rondom de druiven aan het wegknippen, zo drogen de druiven makkelijker op als het heeft geregend.

Suzuki-fruitvlieg

Wel was het afgelopen maanden aan de iets te droge kant, vindt wijnboer Crone. "We hopen op een buitje." Daarnaast duimt hij dat de suzuki-fruitvlieg ook de komende tijd wegblijft. Deze vlieg legt namelijk eitjes in de druiven, waar azijnbacteriën op afkomen. "Dat wil je niet", zegt Crone.

Ook moet het zuurgehalte van de druiven de komende maanden nog omlaag, aldus de wijnboer. "De nachttemperaturen in september gaan bepalen hoeveel het zuurgehalte daalt." Nachttemperaturen van rond de 12 à 13 graden zijn volgens hem perfect.

Weinig wisselvalligheid

Of 2022 definitief een goed wijnjaar wordt, blijft "een glazenbolkwestie", vindt Crone. "Op dit moment kan ik alleen maar positief zijn, maar als het nog drie weken gaat regenen in augustus, dan gaat het niet goed."

Wat dat betreft kan NOS-weerman Marco Verhoef de wijnboer enigszins geruststellen. Over het weer in september kan hij nog niets zeggen, maar de komende twee weken blijft het volgens de weerman warm zomerweer. "We krijgen best veel zon en hoge temperaturen. Bovendien zit er weinig wisselvalligheid in het vat, dus we hoeven niet veel regenval te verwachten."