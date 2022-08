ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:42 Fors minder meldingen online kinderporno, 'aanpak werkt'

De aanpak van online kinderporno in Nederland werkt. Dat stelt het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) aan de hand van nationale en internationale cijfers, waarin te zien is dat het aantal meldingen fors is gedaald.

In de eerste helft van dit jaar kwamen bij het Meldpunt Kinderporno 90 procent minder meldingen binnen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om meldingen die door het publiek zijn gedaan over kinderporno op Nederlandse servers.

Ook het aantal meldingen bij internationale meldpunten is afgenomen, in totaal met bijna 80 procent. Dat betekent dat er bij hostingproviders, die in Nederland serverruimte voor websites aanbieden, minder pornografisch materiaal met kinderen te vinden is.

Nationale en internationale cijfers In totaal werden er in de eerste helft van vorig jaar in Nederland ruim 129.000 meldingen gedaan van kinderporno op het internet. Dit jaar zijn dat er in dezelfde periode nog zo'n 8100. Bij internationale meldpunten werden ruim 126.000 meldingen gedaan over kinderporno op Nederlandse servers. Dat aantal is gedaald naar 29.000.

De daling komt volgens het EOKM onder meer door hogere druk op hostingpartijen om het probleem aan te pakken. Die druk komt vooral vanuit de politiek in Nederland.

Zo begon voormalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid samen met het EOKM en internetbedrijven het programma Kindveilig Internet. Bedrijven werden daarin bij naam genoemd als ze te weinig deden tegen kinderporno op hun servers. Ook werd openbaar gemaakt hoe lang het duurde voordat het materiaal uit de lucht was. "Die aanpak werpt nu zijn vruchten af", zegt Arda Gerkens, directeur van het EOKM.

Ook kan de autoriteit kinderporno, een organisatie die nu wordt opgericht, straks boetes opleggen aan bedrijven die te weinig doen aan deze vorm van kindermisbruik. Die dreiging heeft er volgens Gerkens ook voor gezorgd dat hostingpartijen nu meer maatregelen nemen.

Geen handhaving

Om hostingpartijen te helpen het probleem aan te pakken, hebben ze nu ook toegang tot een speciale database met kinderpornografisch materiaal, de zogeheten Instant Image Identfier. Nieuwe foto's en video's op servers worden daardoorheen gehaald en als blijkt dat er een match is, worden ze weer verwijderd.

Een aantal bedrijven dat foto's en video's op het internet zet is naar het buitenland vertrokken door de strengere aanpak. Een ontwikkeling die het EOKM zorgen baart, zegt Gerkens. De vrees is dat de hostingbedrijven uit beeld verdwijnen in landen waar geen handhaving op online kinderporno is. De organisatie roept daarom op tot meer samenwerking tussen landen.