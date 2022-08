Verbod op verkoop snorfietsen op benzine in 2025 gaat niet door

Bromfietsen mogen 45 kilometer per uur rijden op de Nederlandse wegen. Voor snorfietsen geldt een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Bestuurders van bromfietsen moeten een helm op. Voor bestuurders van snorfietsen geldt de helmplicht pas vanaf 1 januari 2023. In Amsterdam en Utrecht geldt een uitzondering: op bepaalde plaatsen moeten bestuurders van snorfietsen daar nu al een helm op als ze op de rijbaan rijden. Straks moet dat ook op het fietspad.