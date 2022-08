SPS Media

NOS Nieuws • vandaag, 08:07 • Aangepast vandaag, 13:21 Dode en gewonde vrouw gevonden onder viaduct Haaksbergen, politie gaat uit van misdrijf

Onder een viaduct over de N18 in Haaksbergen heeft de politie een overleden vrouw en een gewonde vrouw gevonden. Ze werden even na middernacht aangetroffen onder het viaduct op de Geukerdijk. De politie gaat uit van een misdrijf en zoekt getuigen.

Wie de twee vrouwen zijn is nog onbekend. De politie zegt wel een vermoeden te hebben. Verder is nog onduidelijk hoe de twee vrouwen op de provinciale weg terecht zijn gekomen. Langs de weg staan hekken. Wel is er naast het viaduct een metershoge trap naar beneden. Maar ook voor die trap zit een hek.

Op de plaats van het incident wordt onderzoek gedaan:

0:21 Dode en gewonde vrouw gevonden onder viaduct Haaksbergen

Bij het viaduct zijn onder meer twee fietsen gevonden. Onderzocht wordt of de fietsen van de vrouwen zijn. De gewonde vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

Weg dicht

De plek waar de twee vrouwen zijn gevonden ligt zo'n twee kilometer van de bebouwde kom van Haaksbergen en bijna vier kilometer buiten Boekelo. Het viaduct gaat over de provinciale weg N18 en bevat een weg, een fietspad en een spoorlijn van de stoomtrein tussen Haaksbergen en Boekelo.

Vanwege het onderzoek naar de doodsoorzaak heeft de politie de weg over het viaduct afgezet. De N18 was ook enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer open.