Bart Meesters / Meesters Multimedia

NOS Nieuws • vandaag, 02:50 Den Bosch opnieuw opgeschrikt door nachtelijke explosie bij een woning

In Den Bosch is voor de tweede keer in minder dan een week tijd 's nachts een explosie geweest bij een woning. Hulpdiensten controleren de veiligheid van het huis. Het is nog niet bekend wat de oorzaak was van de ontploffing. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. De Explosieven Opruimingdienst Defensie (EOD) is ook ingezet.

Woensdag was het ook al raak in Den Bosch, eveneens in de wijk Maaspoort, in het noorden van de stad. Toen ging er een explosief af aan de Goedenrade, niet ver van de woning aan de Stapelen waar de ontploffing van vannacht was.

De explosie van vannacht was rond 01.15 uur. De politie roept mensen die meer weten op om zich te melden.

Klaas Otto

Na de ontploffing van eerder deze week meldde Omroep Brabant op basis van bronnen dat de politie het sterke vermoeden had dat de woning van Grada K., de vriendin van oud-No Surrender-kopstuk Klaas Otto, het doelwit was. De politie had al gezegd dat er rekening werd gehouden met een vergisaanslag.

Omroep Brabant meldt dat de explosie van vannacht inderdaad bij de vriendin van Klaas Otto was. De politie wil daar in reactie op vragen van de NOS nog niets over zeggen.

Bij de aanslag van eerder deze week vielen net als vannacht geen gewonden. Het gezin met twee jonge kinderen dat er lag te slapen, was volgens een buurtbewoner "een doodnormaal gezin". Het huis raakte woensdag wel zwaar beschadigd.