CHSRF

NOS Nieuws • vandaag, 13:09 • Aangepast vandaag, 13:15 Drukte op de weg door vakantieverkeer, ruim 850 kilometer file in Frankrijk

Het is op deze zwarte zaterdag filerijden op veel Europese wegen, vooral richting het zuiden. Rond het middaguur stond er in Frankrijk ruim 870 kilometer file.

"Het is zoals we hadden verwacht heel druk geworden," zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB. "Als je er vijf uur extra over doet om in het zuiden van Frankrijk te komen dan is dat een traditionele zwarte zaterdag."

Dit weekend gaan onder meer veel Parijzenaars op vakantie, net als inwoners van Zuid-Duitsland. Daar was het vanochtend al erg druk voor de grens met Oostenrijk. Tussen München en Salzburg was de vertraging rond 04.30 uur een uur, meldt de ANWB.

Veel Duitsers trekken naar de Adriatische kust, waardoor het erg druk is richting Slovenië en Kroatië. Op de route over de Brennerpas op de grens tussen Oostenrijk en Italië is de vertraging zo'n 3,5 uur.

Door terugkerende vakantiegangers rijdt het ook in de andere rijrichting niet overal soepel door. Dat is onder meer te zien bij de Elbetunnel bij Hamburg, waar de vertraging oploopt tot een uur. Dat komt volgens de ANWB door terugkerende Scandinaviërs en Nederlanders die naar het noorden afreizen.

De drukte neemt vanmiddag af, verwacht Broekhuis van de ANWB. "Meestal hebben we rond het middaguur de piek te pakken. We gaan ervan uit dat het vanaf nu verder slinkt." Volgend weekend wordt opnieuw grote drukte verwacht door vakantieverkeer.

Overnachten in Thalys

Op het spoor waren er gisteravond problemen met de Thalys. Het treinverkeer was zwaar ontregeld nadat een trein tussen Parijs en Brussel op een dier was gebotst. De trein kon door technische problemen daarna niet verder.

Op de lijn Brussel-Parijs werden zes Thalys-treinen geschrapt. Daardoor strandden honderden reizigers, van wie 750 de nacht doorbrachten in een Thalys-trein op station Brussel-Zuid, melden Belgische media. Anderen boekten een hotel of gingen naar huis. Volgens Thalys rijdt het treinverkeer vandaag weer normaal.

Veel collega's op vakantie

Alle gedupeerde reizigers worden gecompenseerd, belooft de treindienst op Twitter. "We hebben te maken met het ene incident na het andere, een verminderd transportplan en veel collega's die op vakantie zijn. We doen ons uiterste best en iedereen zal een antwoord en compensatie krijgen. Maar het kan even duren."

Het is het derde incident op de Thalys-verbinding in twee weken. Eerder deze maand kwamen twee treinen stil te staan door technische problemen. Reizigers moesten soms uren wachten voor ze werden geëvacueerd.