Gazprom staakt ook gasleveringen aan Letland

Het Russische Gazprom zegt dat het gestopt is met het leveren van gas aan Letland. Volgens het bedrijf heeft Letland de voorwaarden voor de gaslevering geschonden. Gazprom maakt niet duidelijk wat het daarmee bedoelt.

Gisteren meldde het Letse energiebedrijf Latvijas Gāze dat het in euro's betaalt voor Russisch gas en niet in roebels, zoals president Poetin en Gazprom hebben geëist. Maar het Letse energiebedrijf zegt dat het gas niet afkomstig is van Gazprom en dat daarom die voorwaarden niet gelden. De naam van de leverancier wil het bedrijf niet noemen, omdat het zou gaan om vertrouwelijke informatie.