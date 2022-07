Eerste gesprek Blinken-Lavrov sinds Russische inval in Oekraïne

Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben de Verenigde Staten direct contact gehad met Rusland. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken sprak telefonisch met zijn ambtgenoot Lavrov, onder meer over die oorlog. Ook werd er gepraat over een mogelijke gevangenenruil.

Graan

Gevangenenruil

Hoe Lavrov heeft gereageerd op dit voorstel is niet bekend. Volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti heeft Lavrov Blinken wel opgedragen niet meer via de media te speculeren over een mogelijke gevangenenruil. In een verklaring in handen van het persbureau staat dat "van Russische zijde is aangeraden terug te keren naar een professionele modus, in de vorm van stille diplomatie".