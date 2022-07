Nederlandse man (45) al dagen vermist op Curaçao

Correspondent Dick Drayer vanuit Curaçao:

Ik heb hier François van der Hoeven, een ervaren wandelaar, gesproken. Hij is bekend met het gebied en vertelde me dat zeker nu er zoveel regen is, het gebied door de begroeiing onbegaanbaar is worden.

Als je op de paden blijft, is er niks aan de hand. Zodra je daarvan afwijkt en geen kompas of gps bij je hebt, ben je zoals hij zegt: verloren. Het is een heuvelachtig landschap en als je wat hoger bent, heb je weliswaar zicht op zee maar je verdwaalt omdat je niet rechtstreeks naar je zichtbare locatie kunt lopen.

Volgens Van der Hoeven is in je eentje wandelen in het gebied eigenlijk geen optie. Dat bewees ook de verdwijning van zijn vriend, ook een ervaren loper, in 2020. Van der Hoeven vertelt dat zijn vriend op weg naar huis verdwaalde. Hij had nog gebeld om dat te melden.

Anderhalve dag later werd de man tussen twee paden gevonden. Hij had als gevolg van vochtverlies een hersenbloeding gekregen. Volgens Van der Hoeven had hij ervoor gekozen om rechtstreeks naar een herkenningspunt te lopen, wat in dit gebied echt onmogelijk is.

Hij voegt eraan toe dat als je in de lage delen dicht bij zee loopt, je geen herkenningspunten meer kan zien door de begroeiing. Daardoor riskeer je dat je in cirkels gaat lopen.

Bovendien is de grond daar rots- en heuvelachtig, waardoor je snel kun vallen. Zonder stevige kleding is het er erg gevaarlijk, zegt Van der Hoeven. De lokale natuurorganisatie biedt niet voor niets wandelingen aan met een gids.