ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:54 VDL Nedcar gaat vier maanden langer voor BMW werken, 'geeft perspectief'

Autoproducent VDL Nedcar kan vier maanden langer BMW-auto's maken in Born. Eerder zou die productie van met name Mini's op 1 november 2023 eindigen. Maar die einddatum is nu verschoven naar 1 maart 2024.

"Dat is natuurlijk goed nieuws en we hebben vier maanden extra de tijd om onze toekomstplannen vorm te geven", zegt de woordvoerder van VDL Nedcar. Ook de provincie Limburg is positief en zegt dat de autoproducent van groot belang is voor Limburg.

Het stoppen van de productie voor BMW was een grote tegenslag voor VDL Nedcar. Het bedrijf maakt de BMW X1 en verschillende modellen van de Mini. Directeur Van Vuuren noemde het stoppen van de productie destijds een 'pijnlijk besluit'.

Vertrouwen in toekomst

Het personeel in Born is vanochtend op de hoogte gesteld over het verlengen van de productie. Volgens VDL Nedcar hebben de medewerkers vertrouwen in de toekomst. "Het geeft perspectief, alhoewel het maar voor een paar maanden is."

De fabrikant zegt momenteel met verschillende merken te onderhandelen over het produceren van hun auto's, maar kan daarover verder nog niets bekendmaken.