Slaapkamer Haagse dreumes (1) beschoten, 'welke idioot doet dit?'

Bij de beschieting van een woning in Den Haag is een van de kogels in de slaapkamer van een 1-jarig meisje terechtgekomen. De kogel ging dwars door het raam. Het meisje bleef ongedeerd.

Achterlijk harde knal

Pas de volgende ochtend zag ze glas liggen op de vensterbank van de babykamer. "Ik denk: wat is dit? Ik kijk om mij heen en zie nog meer glas. Toen keek ik omhoog en zag ik het gat in het raam."

Baby was rustig aan het slapen

De moeder is een dag later nog van slag. "De baby lag met haar rug naar de deur gedraaid en was rustig aan het slapen. Alles is zo snel gegaan", zegt de vrouw die anoniem wil blijven. "Het is toch absurd? Ik kan er slecht van slapen en zit vol emoties."