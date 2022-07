AFP

NOS Nieuws • vandaag, 09:18 Aanklacht van seksueel misbruik tegen Bob Dylan ingetrokken

De vrouw die de Amerikaanse singer-songwriter Bob Dylan had beschuldigd van seksueel misbruik, heeft haar aanklacht ingetrokken.

Enkele dagen geleden hadden de advocaten van Dylan de 69-jarige vrouw ervan beschuldigd bewijsmateriaal te vernietigen, omdat ze geen e-mails en sms'jes had vrijgegeven voor de afgesproken deadline van de rechtbank. Of dat ook de reden is dat de rechtszaak nu van de baan is, is onduidelijk.

De vrouw diende haar aanklacht een jaar geleden in. Die luidde dat Dylan haar in 1965 in New York had gelokt met alcohol en drugs, om haar vervolgens zes weken lang seksueel te misbruiken in een hotel in Manhattan. Ze was toen 12.

'Ontvoerd door aliens'

Aanvankelijk zei de vrouw dat het misbruik had plaatsgevonden tussen april en mei, maar Dylan-kenners kwamen erachter dat hij toen helemaal niet in New York was. De artiest reisde destijds met zijn Don't Look Back-tour door het Verenigd Koninkrijk. De vrouw paste haar aanklacht daarop aan en zei dat het misbruik in de lente van 1965 had plaatsgevonden.

In januari haalden de advocaten van Dylan uit naar de eiser. Ze noemden de zaak een belachelijke manier om geld af te troggelen van de zanger. Ook zeiden ze dat de vrouw een zelfverklaard medium was en ooit had beweerd dat ze was ontvoerd door aliens en hun ruimteschip had bestuurd.

Nu de aanklacht is ingetrokken, laat het team van Dylan weten dat de zaak definitief gesloten is. "Het was schandelijk dat deze aanklacht überhaupt was ingediend. We zijn blij dat deze schijnvertoning voorbij is."