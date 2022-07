'De zomer is ook van ons': Spaans ministerie lanceert body positivity-campagne

Ieder lichaam is een strandlichaam. Met die boodschap heeft het Spaanse ministerie van Gelijkheid een body positivity-campagne gelanceerd. "De zomer is voor iedereen", zei de minister Belarra bij de lancering van de campagne. "Alle lichamen moeten worden gerespecteerd."

Op de campagneposter zijn foto's te zien van vrouwen in alle soorten en maten. Bij een van hen is een borst geamputeerd. Boven de strandfoto staat in het Spaans "De zomer is ook van ons".

Volgens het Spaanse Vrouweninstituut is de campagne hard nodig, omdat in de zomer vaker beledigende opmerkingen worden gemaakt over vrouwenlichamen. "Als vrouwen opmerkingen krijgen over hun omvang, of bijvoorbeeld cellulitis of littekens, dan tast dat hun zelfrespect aan", zegt directeur Antonia Morillas. "Dat heeft direct invloed op de gezondheid van vrouwen."