Plaatsen tunnelbak Eindhoven leidt maand lang tot verkeershinder op A2

Eén van de drukste stukjes snelweg in Nederland gaat op de schop. Rijkswaterstaat gaat een tunnelbak plaatsen onder de A2 bij Eindhoven. Tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide worden rijstroken versmald of helemaal afgesloten. De extra reistijd in beide richtingen kan naar verwachting oplopen tot een uur.

Het werk begint vanavond om 21.00 uur en duurt tot en met maandag 22 augustus om 05.00 uur.

"Je krijgt te maken met afzettingen, omleidingsborden en afsluitingen waarbinnen je je weg moet vinden", zegt Maurice de Graaf van Rijkswaterstaat bij Omroep Brabant. Hij adviseert om navigatiesystemen uit te zetten.

Het stukje A2 en de parallelweg N2 ten westen van Eindhoven zijn normaal al een drukke mix van doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer en mensen die naar Eindhoven Airport moeten. Het zal nu, ondanks de zomervakantie, alleen maar drukker worden, denkt Rijkswaterstaat.

Tijdens de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid verlaagd tot 70 kilometer per uur.

Rijkswaterstaat Het stukje A2 en parallelweg N2 dat wordt aangepakt

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat die normaal in de auto zitten, pakken de komende maand de motor. Dan kunnen ze snel ingrijpen als het misgaat. "We houden met minder rijstroken die ook nog eens smaller zijn, geen ruimte meer over voor vluchtstroken. Dat betekent dat alles meteen vaststaat als er iets gebeurt", legt De Graaf uit.

Het doorgaande verkeer van het noorden naar het zuiden (of andersom), kan eventueel omrijden via de snelweg A73, adviseert Rijkswaterstaat. Dat is wel een omweg van tientallen kilometers. De trein is nauwelijks een alternatief voor de auto; tot 6 augustus rijden er geen treinen tussen Culemborg en Geldermalsen. Van 9 tot 26 augustus 2022 rijden er geen treinen tussen Eindhoven en Den Bosch/Tilburg. NS zet wel bussen in.

Nog wel een jaar bezig

De nieuwe tunnelbak verbindt straks het Goederen Distributie Centrum (GDC) aan de noordkant van Eindhoven met Eindhoven Airport, het Flight Forum en de technische campus aan de westkant van de stad. De onderdoorgang geeft het vrachtverkeer van het GDC ook een rechtstreekse aansluiting op de snelweg A58.

Het werk is het sluitstuk van de nieuwe wegenstructuur in dit deel van Eindhoven. Daar wordt al jaren aan gewerkt. Hendrik Jan Vennix van de gemeente Eindhoven benadrukt dat met de plaatsing van de onderdoorgang het werk nog niet klaar is. "We moeten de tunnel nog afbouwen en dan zijn er ook nog toeritten nodig, dus we zijn nog wel een jaar bezig."