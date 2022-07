RNLI/Dungeness Lifeboat Station

NOS Nieuws • gisteren, 20:07 Brits jongetje (11) gered uit opblaasboot op zee

De Britse vrijwillige reddingsbrigade heeft een 11-jarige jongen gered die in zijn opblaasboot de zee op was gedreven. Dat gebeurde op 19 juli bij een badplaats in de buurt van Dover, vandaag werden beelden van de reddingsactie gedeeld. De jongen werd ruim anderhalve kilometer van de kust gevonden.

De jonge Brit was met zijn familie op het strand en speelde in zee met een opblaasbaar bootje. Zijn moeder zag hoe hij door de wind en de stroming in hoog tempo verder de zee op dreef. 'Ik schreeuwde naar hem dat hij in het bootje moest blijven zitten. Hij luisterde, maar op dat moment was ik bang dat ik hem kwijt zou raken", zegt zijn moeder in een nieuwsbericht van de reddingsbrigade.

Familieleden belden de kustwacht en probeerden de jongen en zijn bootje zo lang mogelijk in zicht te houden. De reddingsbrigade slaagde erin om de jongen niet veel later op te pikken.

De brigade gaf vandaag deze beelden vrij van de reddingsactie:

"Toen we hem aan boord haalden, was hij bang en heel koud, maar verder was hij in orde. We hebben hem opgewarmd met dekens, koekjes en een drankje en hebben hem toen naar zijn ouders teruggebracht", zegt vrijwilliger Stuart Richardson.

Volgens de reddingsbrigade heeft de jongen goed gehandeld door in zijn opblaasboot te blijven zitten totdat er hulp was gearriveerd. De brigade benadrukt dat opblaasbare objecten snel kunnen afdrijven op zee en adviseert strandgangers altijd de windrichting en stroming in de gaten te houden.