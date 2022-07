Kinderwagen met kind rijdt Haagse gracht in

In Den Haag kreeg een moeder vanmorgen de schrik van haar leven toen ze de kinderwagen met haar kind erin de gracht in zag rijden. Ze sprong er direct achteraan en kreeg de peuter met de hulp van omstanders snel weer op de kant. Volgens de politie maakt het kind het goed.

"De vrouw had haar auto geparkeerd en de buggy niet op de rem gezet", vertelt getuige Peter Duivesteijn tegen Omroep West . "De kade loopt iets schuin af, toen is die zo het water ingereden. Het is een ongeluk waarbij je denkt: als het mij maar niet overkomt", voegt hij eraan toe.

Duivesteijn woont aan de andere kant van de Bierkade en hoorde toen hij vanmorgen de straat op ging, iemand om hulp schreeuwen. Hij zag een vrouw in het water liggen en wist gelijk dat het foute boel was. Terwijl hij naar de overkant rende, riep hij naar iemand om 112 te bellen.

Redder in nood

Ondertussen was een andere vrouw die voorbijfietste de gracht al in gesprongen om de moeder te helpen het kind te redden. Samen met twee omstanders slaagden ze erin de peuter veilig aan de kant te krijgen. "Gelukkig zat het kind vast in de buggy, daardoor was het makkelijk om hem uit het water te krijgen", aldus Duivesteijn.