ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:55 Peilingwijzer: BBB schiet verder omhoog

In de nieuwste Peilingwijzer boekt de BoerBurgerBeweging, nu met 1 zetel vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, verdere winst. Waar de partij een maand geleden al uitkwam op 9 tot 13 zetels, is dat aantal opgelopen tot 14 tot 19.

Daarmee is BBB in de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de zetelpeilingen van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar, ongeveer even groot als de PVV (14 tot 18 zetels) en D66 (13 tot 17 zetels). En duidelijk groter dan andere gevestigde partijen als GroenLinks (9-13), de PvdA (8-12), de SP (7-9) en het CDA (6-10).

VVD valt 7 zetels terug

De enige die daar nog bovenuit steekt is de VVD, al heeft die de afgelopen maanden net als de meeste andere coalitiepartijen verder terrein moeten prijsgeven. De partij van premier Mark Rutte komt nu op 24 tot 29 zetels, een terugval van zo'n 7 zetels ten opzichte van het huidige aantal in de Tweede Kamer.

De VVD verliest volgens onderzoek van I&O Research en Ipsos/EenVandaag onder meer zetels aan BBB, net als overigens het CDA. Beide partijen zien in beperktere mate ook kiezers naar andere rechtse partijen als JA21 vertrekken, dat eveneens in de plus zit op 5 tot 9 zetels. BBB boekt nog altijd de meeste winst onder mensen die bij de verkiezingen van vorig jaar niet zijn gaan stemmen.

Volgens politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, is in het beschikbare onderzoek te zien dat overstappers niet alleen het leiderschap van Van der Plas waarderen, maar profiteert BBB ook nadrukkelijk van de stikstofcrisis, die momenteel de politieke agenda beheerst. "Het wordt interessant om te zien wat er gebeurt als de aandacht daarvoor weer iets wegzakt en bijvoorbeeld immigratie weer een groot issue wordt. Een issue dat rechtse kiezers meer associëren met partijen als PVV, Forum voor Democratie en JA21."

Een andere aanhoudende trend is de afnemende steun voor drie van de vier coalitiepartijen. Alleen de ChristenUnie weet zich daaraan te onttrekken, op 5 tot 7 zetels.

Bij de linkse/progressieve partijen doet de Partij voor de Dieren het goed op 8 tot 10 zetels. Volt komt op 2 tot 5 uit, Denk op 2 tot 4 en Bij1 op 0 tot 2.

Aan de andere kant van het politieke spectrum verliest FVD op 3 tot 5 zetels, komt de SGP eveneens op 3 tot 5 en blijf 50Plus stabiel op 0 tot 2.

De NOS publiceert met enige regelmaat De Peilingwijzer. Daarin worden peilingen van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar samengevoegd. Maurice de Hond wil met Peil.nl niet meewerken aan de Peilingwijzer. Meer over de methode achter de Peilingwijzer is te vinden op de website van politicoloog Tom Louwerse.