Reizigers gestrand op Duitse luchthavens door staking bij Lufthansa

Wel zijn er reizigers gestrand die vanuit een ver buitenland onderweg waren en in bijvoorbeeld Frankfurt of München zouden overstappen:

Hoge inflatie

Vakbond Verdi wil een loonsverhoging van 9,5 procent of ten minste 350 euro per maand voor de komende twaalf maanden. Dat is volgens de bond nodig om de hoge inflatie te compenseren voor de 20.000 betrokken werknemers.

Het laatste loonbod van Lufthansa is een verhoging van 150 euro per maand tot eind dit jaar en per 2023 nog eens 100 euro. Ook zou personeel vanaf medio volgend jaar 2 procent erbij krijgen, mits de financiële toestand van de luchtvaartmaatschappij dit toelaat. Volgens het bedrijf is het een riant loonbod, dat de waardering voor het personeel toont.