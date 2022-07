Deel behandelingen kanker flink ingekort door ervaringen coronatijd

Wetenschappelijk verantwoord gebleken

Artsen beoordelen per patiënt of een verkort traject mogelijk is. Dat is afhankelijk van het soort kanker, de toestand van de patiënt en van de apparatuur in het ziekenhuis. Soms is er geavanceerde apparatuur nodig. Kankerbehandelingen zijn alleen aangepast als uit studies is gebleken dat dit verantwoord was, benadrukken oncologen en radiotherapeuten.