Unilever verkocht minder producten, maar verdiende meer

Unilever verkocht afgelopen half jaar minder producten, maar verdiende meer. Door de prijzen zelf te verhogen had de Londense levensmiddelengigant weinig last van de inflatie.

De Londense levensmiddelengigant zag met name de verkopen op de Amerikaanse en Indiase markt stijgen. Ook de internetverkopen namen fors toe. De verkoop in een derde belangrijke markt, China, bleef achter, met name door coronalockdowns in dat land.