Leonie Kort / RTV Noord

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 06:29 • Aangepast vandaag, 07:18 Onderzoek naar mogelijke misstanden bij zorgboerderij Groningen

De GGD Groningen is een onderzoek gestart naar mogelijke misstanden bij een zorgboerderij in Holwierde. Medewerkers van de zorginstelling slaan bij RTV Noord alarm over de omstandigheden binnen het bedrijf. De mede-eigenaar van de zorgboerderij ontkent dat er problemen zijn.

Zorgboerderij Oldenbosch heeft een woongroep voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Ook is er een woonzorggroep op een tweede locatie, waar ouderen met dementie wonen. Medewerkers vertellen aan RTV Noord dat de problemen zich op die locatie afspelen.

Ze zeggen dat er onder meer sprake is van een angstcultuur, personeelsleden met corona die moesten doorwerken, de inzet van ongeschoold personeel, gesjoemel met zorggeld en een onveilige werkplek.

Kerstpakket met dildo's

Daarnaast zeggen meerdere medewerkers zich seksueel geïntimideerd te voelen door een van de eigenaren van de zorgboerderij, Gerrie Stuut. "Seksueel getinte opmerkingen waren heel normaal", laat een vrouwelijke medewerker weten. Ook tegen bewoners zou hij dergelijke opmerkingen maken, aldus de medewerkers.

Een opmerkelijk voorbeeld van het wangedrag was een voorval rond Kerst vorig jaar, zeggen de medewerkers. In gezelschap van allerlei collega's kreeg een vrouwelijke medewerker als kerstpakket een doos met dildo's en andere seksartikelen. "Gerrie had hier de grootste lol om, maar dit voelde vernederend", zegt het betreffende personeelslid.

Eten over de datum

Medewerkers merkten dat er na verloop van tijd steeds vaker bezuinigd moest worden, zelfs op eten en drinken. "Van de Jumbo kwam regelmatig een groene klikobak met eten dat over datum was, maar nog wel geschikt voor de varkens", zegt een medewerker. "De moeder van Gerrie haalde daar eens een zak witlof uit voor cliënten. We mogen onze handen dichtknijpen dat niemand ziek is geworden."

Verder zijn er vermoedens dat er is gesjoemeld met zorgbonussen. Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat de zorgboerderij in 2020 14.400 euro ontving als bonus voor het personeel. Meerdere medewerkers geven aan deze bonus niet te hebben gekregen.

Google Street View De woonzorglocatie van Oldenbosch aan de Hoofdweg

De medewerkers zeggen ook dat ze door de twee eigenaren van de zorginstelling in de gaten worden gehouden via camera's die in het pand hangen. "Er hangen in totaal 32 camera's", zegt een werkneemster. "Als ik tijdens een nachtdienst in slaap zou vallen, zou hij (eigenaar Stuut, red.) dat zien." Ook spreekt Stuut volgens een andere medewerker mensen aan op handelingen die hij via de camera's heeft gezien.

"We zijn heel bang. Soms bellen we elkaar op, dan huilen we om wat we meegemaakt hebben", zegt een van de medewerkers.

Daar klopt helemaal niets van. Gerrie Stuut, eigenaar zorgboerderij

Stuut wil in eerste instantie niet uitgebreid reageren op vragen van RTV Noord, maar doet dat later op advies van zijn advocaat alsnog. Hij zegt dat de camera's in het pand hangen voor de veiligheid van cliënten en werknemers. Hij spreekt tegen dat er ongeschoold personeel werkt. "'Al onze personeelsleden zijn geschoold om te werken met de doelgroepen die wij in zorg hebben."

Op de vraag of hij de toegekende zorgbonus heeft uitgekeerd aan personeel, zegt Stuut: "Die bonus is aangevraagd en uitgekeerd aan de personeelsleden die destijds intensief werkzaam zijn geweest met cliënten".

Gevraagd naar seksuele intimidatie, reageert Stuut kort: "Daar klopt helemaal niets van". Volgens hem gaat het om verhalen van teleurgestelde werknemers. "Ze vinden het jammer dat we de deuren moeten sluiten." De woonzorggroep stopt per 1 augustus.

Onderzoek naar zorgboerderij

De Groningse GGD heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de mogelijke problemen bij de zorgboerderij. Dat is gebeurd nadat de gemeente Eemsdelta daar signalen over binnenkreeg. Over de inhoud van het onderzoek kan een woordvoerder van de gemeente niets zeggen.

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat aan RTV Noord weten meldingen te hebben ontvangen over de zorgboerderij. Over de inhoud daarvan kan een woordvoerder geen mededelingen doen. Naar aanleiding van de meldingen kan het zijn dat de inspectie een eigen onderzoek start.