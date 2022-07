Reuters

Acteur Paul Sorvino, maffiabaas in Goodfellas, overleden

De Amerikaanse acteur Paul Sorvino is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen als maffiabaas Paulie Cicero in de bekroonde gangsterfilm Goodfellas en als politieman in de serie Law & Order.

Sorvino's carrière in de film- en theaterwereld omspande meer dan vijftig jaar. Sorvino, geboren in 1939 in New York, wilde aanvankelijk operazanger worden voor hij de acteerkant op ging. Hij maakte in 1964 zijn debuut in een Broadway-productie. Zes jaar later volgde met Where's Poppa zijn eerste filmoptreden.

Goodfellas

In 1990 koos regisseur Martin Scorsese hem als maffiabaas voor zijn film Goodfellas, aan de zijde van onder meer Joe Pesci, Robert De Niro en ook hoofdrolspeler Ray Liotta, die afgelopen mei overleed.

Een scène met Paul Sorvino in Goodfellas:

Daarna kreeg Sorvino de rol van Phil Cerreta in de politie- en rechtbankserie Law & Order. Daar was hij uiteindelijk zo'n 30 afleveringen in te zien. In 1995 speelde Sorvino de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger in Nixon.

Paardenopvang en pastasaus

Naast zijn acteerwerk runde de Amerikaanse acteur een paardenopvang in Pennsylvania. Ook bracht hij pastasauzen op de markt, op basis van een recept van zijn moeder.

Zingen kon hij ook, net als beeldhouwen: hij maakte de bronzen buste van acteur Jason Miller, bekend van de klassieker The Exorcist uit 1973. Sorvino speelde in diens theaterstuk That Championship Season en de verfilming daarvan in 1982.

"De meeste mensen denken dat ik of een gangster ben of een agent, of zoiets", zei Sorvino in 2014. "Maar in werkelijkheid ben ik een beeldhouwer, een schilder, een bestsellerauteur, een dichter en een operazanger en geen van hen is gangster." Het zou mooi zijn als ik niet alleen als stoere vent wordt herinnerd, voegde hij eraan toe.

Sorvino had drie kinderen uit zijn eerste huwelijk. Dochter Mira Sorvino kreeg in 1996 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in Mighty Aphrodite van Woody Allen.