Verblijfssticker in Oekraïens paspoort binnenkort nodig, tijd dringt

Oekraïense vluchtelingen hebben vanaf 1 september een sticker in hun paspoort nodig om aan te tonen dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Vanaf vandaag zijn alle IND-locaties in bedrijf waar Oekraïners terechtkunnen voor zo'n sticker: Assen, Nieuwegein, Amsterdam, Deventer, Rijswijk en Den Bosch. De locaties draaien nog niet op volle capaciteit.

Het gevolg is dat mensen lang moeten wachten op een afspraak. Wie in de afspraakplanner van de IND kijkt, ziet maar weinig vrije tijdsloten. Verschillende Oekraïners zeiden tegen de NOS dat ze al weken proberen een afspraak te maken, maar ze komen er niet doorheen. De IND erkent de lange wachttijd en wijt dit aan een personeelstekort. Er wordt nu personeel geworven.

Familiebezoek in Oekraïne

De sticker in het paspoort is belangrijk voor de Oekraïners. Vluchtelingenwerk zegt dat veel van hen in de zomerperiode even terug willen, bijvoorbeeld voor familiebezoek of om andere familieleden uit Oekraïne te halen voor wie het daar onveilig is.