Explosie verwoest pui van winkel in Helmond

In Helmond (Noord-Brabant) is vannacht de pui van de winkelpand weggeblazen. Volgens de politie gebeurde dat met een explosief.

Er lijkt niets uit de winkel Vanalleswa te zijn gestolen en er zat ook geen geldautomaat in het pand. Buurtbewoners snappen er dan ook niks van: "Dit is gewoon een kledingwinkel, er is niets te halen."