AFP

NOS Nieuws • vandaag, 03:45 Europese vakbonden willen maximumtemperatuur voor werk in buitenlucht

Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) wil dat er in Europees verband een maximumtemperatuur wordt afgesproken voor veilig werken in de buitenlucht. De koepelorganisatie, waarbij 92 vakbonden uit 39 Europese landen zijn aangesloten, stapt met dat verzoek naar de Europese Commissie.

De oproep komt een week nadat in Spanje drie arbeiders zijn overleden toen ze aan het werk waren in de hitte, onder wie een 60-jarige straatveger en een 56-jarige magazijnmedewerker uit Madrid. Het was op dat moment zo'n 40 graden in de Spaanse hoofdstad.

Volgens het EVV hebben enkele EU-lidstaten, waaronder België, Letland en Hongarije, wettelijk vastgelegd tot welke temperatuur er buiten mag worden gewerkt. Maar ieder land werkt met verschillende maximumtemperaturen. Bovendien is er in de meeste Europese landen helemaal niets vastgelegd over eventueel minder werken tijdens een hittegolf.

Onbeschermd in de zon

Uit een studie van EU-onderzoeksbureau Eurofound blijkt dat 23 procent van alle werknemers in de EU ongeveer een kwart van de tijd te maken heeft met hoge temperaturen. In de landbouw en industrie ligt dat percentage nog hoger.

"Politici kunnen niet langer het gevaar van kwetsbare arbeiders negeren, terwijl ze zelf comfortabel in kantoren met airco zitten", zegt EVV-bestuurder Claes-Mikael Stahl. "Hittegolven kunnen fataal zijn voor mensen die onbeschermd in de zon werken, zoals we deze zomer al in Spanje hebben gezien."

Na de dood van de arbeiders in Madrid hebben de autoriteiten van de Spaanse hoofdstad overigens met gemeentelijke vakbonden afspraken gemaakt over het werk in de hitte. Medewerkers van gemeentelijke reinigingsdiensten hoeven voortaan niet meer buiten te werken als de temperatuur boven de 39 graden uitkomt.

Tussen 16 en 24 graden

Welke maximumtemperatuur de EVV bij de Europese Commissie wil voorstellen, is niet bekend. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ligt de optimale werktemperatuur tussen 16 en 24°C.

In Nederland geldt op dit moment geen maximumtemperatuur voor veilig werken, hoewel wel in het Arbobesluit staat dat de temperatuur op de werkplek "geen schade" mag veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Als de temperatuur toch leidt tot schade, moeten beschermingsmiddelen worden uitgedeeld of moet de werktijd worden beperkt. Er worden echter geen specifieke temperaturen genoemd.