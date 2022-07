Drukte op de Nederlandse stranden, oproep om niet met auto te komen

Gemeente Den Haag @ GemeenteDenHaag

Het is mooi weer en al druk op Scheveningen! Er is geen parkeerplek meer en de meeste parkeergarages zijn vol. Pak de fiets, (deel)scooter of OV om het strand goed en snel te bereiken. Parkeer niet in de woonwijken, maar reserveer snel bij Park & Beach: https://t.co/amqk3B3upR