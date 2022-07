Feest in Tilburg loopt uit de hand, agenten bekogeld met stenen

Een feest in Tilburg is vannacht uit de hand gelopen. Nadat er werd ingegrepen, ontstonden er vechtpartijen tussen aanwezigen en werd er met stenen naar agenten gegooid.

Een bekende Eritrese zanger trad op in een horecapand, meldt Omroep Brabant . Mensen zonder kaartje probeerden de zaal binnen te komen. De beveiliging schakelde daarom de politie in om de orde te handhaven.

Agenten beëindigden het optreden van de artiest na overleg met de eigenaar van het pand en de beveiliging. Daarna sloeg de vlam in de pan. Er werd een grote politiemacht ingezet met zo'n twintig auto's en politiehonden. De Zevenheuvelenweg, waar het feest was, was enige tijd afgesloten voor verkeer.