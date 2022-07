ANP

Voormalig Vrij Nederland-hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse (90) overleden

Voormalig Vrij Nederland-hoofdredacteur en schrijver Rinus Ferdinandusse is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie aan het persbureau ANP. Ferdinandusse gaf van 1969 tot 1991 leiding aan de redactie van Vrij Nederland.

Ferdinandusse kwam in 1959 bij Vrij Nederland werken. Zijn sollicitatie berustte op een misverstand, zei hij in een interview uit 2010. Hij dacht dat hij solliciteerde op een functie waarin hij stukjes uit buitenlandse kranten zou moeten knippen. Maar hoofdredacteur Mathieu Smedts "dacht dat ik solliciteerde als redacteur en vroeg: 'Kun je schrijven?' " Hij begon meteen.

Tien jaar later werd hij hoofdredacteur en groeide de populariteit van de krant. Met als hoogtepunt een oplage van bijna 120.000. "Van pakweg 1970 tot 1985 was VN dé krant van Nederland", zei hij daar zelf over. "In die periode was er een unieke samenballing van talent." In het blad stonden lange, spraakmakende stukken over politiek en cultuur. Renate Rubinstein en Hugo Brandt Corstius waren twee befaamde columnisten van VN, Bibeb de grote interviewer.

Vrij Nederland deelde vandaag het allereerste verhaal van Ferdinandusse in die krant, uit 1959:

"Hij was een man die heel moeilijk grijpbaar was", zegt journalist Gerard Mulder, die tussen 1976 en 1986 met Ferdinandusse werkte bij Vrij Nederland. "Al praatte hij veel, hij bleef gesloten en hield zijn meningen en stemmingen voor zich."

De hoofdredacteur bedacht onder meer de Detective & Thrillergids van VN. Mulder: "Vrij Nederland was in die tijd democratisch, er was geen chef die zei wat er moest gebeuren. Maar hij drukte zijn stempel door subtiele hints te geven over wat hij wenselijk of niet wenselijk vond in het blad."

Ook schreef hij portretten van filmsterren. Volgens Mulder was hij bezeten van filmsterren. "Hij was in het bijzonder geïnteresseerd in hun liefdesleven. Dat mat hij breed uit."

Dalende oplage

Langzaam begon de oplage van Vrij Nederland te dalen. Het leidde tot discussies op de redactie en een deel van de vaste medewerkers vertrok. In die tijd kregen redactieleden die kritiek hadden op de leiding anonieme brieven thuisgestuurd.

Mulder: "Ze werden op een scherpe manier afgebrand zonder dat duidelijk was wie daar achter zat. Intussen is wel duidelijk geworden dat Ferdinandusse daar zelf achter zat." Mulder, die ook gedwongen vertrok, noemt het "de onzinnige manier van Ferdinandusse om de gebeurtenissen op de redactie te sturen".

Na zijn afscheid als hoofdredacteur in 1991 bleef hij actief voor Vrij Nederland. Hij bleef meewerken aan de Detective & Thrillergids. Zelf schreef hij ook thrillers. Een van zijn boeken, Naakt over de schutting (1966), werd in 1973 verfilmd door Frans Weisz. In 2001 werd hij gevraagd om het boekengeschenk te schrijven voor de Maand van het Spannende Boek.

Juryvoorzitter

Sinds 2001 maakte hij deel uit van de jury van het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Een jaar later werd hij juryvoorzitter, wat hij tot 2014 bleef.

Ferdinandusse had ook een voorliefde voor cabaret. Hij schreef voor het satirische studentenblad Propria Cures en was van 1954 tot 1965 leider van het Haags Studentencabaret. Hij werd landelijk bekend als deelnemer aan het satirische VARA-televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog eens een keer dat tussen 1963 en 1966 te zien was.

Mulder: "Hij was ook daarna een graag gehoorde spreker. Hij kon op de redactie bij jubilea en bij het vertrek van mensen grappige toespraken houden. Daar kon je wel zijn hang naar cabaret in terugvinden. En ook bij VN bevorderde hij alles wat geestig was zoals columns."