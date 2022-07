ANP

NOS Nieuws • gisteren, 20:37 Antisemitismebestrijder: Baudet verspreidt oude antisemitische complottheorie

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet verspreidt online een klassieke antisemitische complottheorie over wereldoverheersing door een Joodse elite. Dat signaleert de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB), Eddo Verdoner, die spreekt van een gevaarlijke ontwikkeling. Baudet verspreidt volgens hem nu zelf een aantoonbaar antisemitische theorie op Twitter.

De bewuste theorie wordt op Twitter beschreven door een andere gebruiker en wordt door Baudet overgenomen met de kwalificatie "mooi". In het bericht wordt onder meer gerept over "de heren van de Kaballah" (een vorm van joodse spiritualiteit, red.) die de droom zouden hebben om "een wereldregering op te bouwen".

De tekst verwijst daarmee naar een beruchte antisemitische complottheorie, die geformuleerd is in de zogenoemde Protocollen van de wijzen van Sion, legt Verdoner uit. Dat is een vervalst document uit 1903, waarmee de makers en verspreiders wilden aantonen dat Joodse leiders werelddominantie van de Joden nastreefden, een bekend antisemitisch cliché.

De tekst is in de geschiedenis veelvuldig gebruikt - onder meer door Adolf Hitler in zijn boek Mein Kampf - om wantrouwen tegen de Joodse gemeenschap te voeden en geweld tegen Joden te rechtvaardigen.

Eerder bleek uit onderzoek van de Universiteit Leiden dat politici van Forum voor Democratie op Twitter vaak berichten retweeten van accounts die regelmatig antisemitische boodschappen verspreiden. Geen enkele politieke partij nam destijds zelf berichten met een antisemitische inhoud over.

Wel bleek dat FvD-politici vijf keer vaker dan de gemiddelde Twitteraar berichten hadden geretweet van accounts die dat soort teksten schreven. De onderzoekers stelden toen vast dat die accounts daardoor een groter bereik krijgen. De NCAB riep FvD-politici naar aanleiding van dit onderzoek op hiermee te stoppen.

Gevaarlijke ontwikkeling

"Er is eerder al gesproken over het gevaar van het retweeten van antisemitische accounts, en de NCAB heeft toen ook al opgeroepen om dat niet meer te doen", zegt Verdoner. "In plaats van te stoppen, gaat het nu een stap verder. Er wordt nu direct antisemitische content geretweet, en Baudet laat zich daar met zijn 'mooi' ogenschijnlijk goedkeurend over uit."

Zorgwekkend, vindt de NCAB: "Daarmee lijkt het alsof je antisemitisme acceptabel vindt. Alsof het acceptabel is als mensen dit denken. Daarmee gaat Baudet verder dan eerder en dat is een gevaarlijke ontwikkeling." Verdoner wijst erop dat het overnemen van dit soort berichten door politici met veel volgers ertoe kan leiden dat dergelijke ideeën salonfähig worden.

Baudet reageert op Twitter op de melding van de NCAB met een lachend gezichtje en een plaatje van een clown:

Onlangs bracht onderzoeksinstituut Utrecht Data School voor het eerst de omvang van antisemitische uitingen in het Nederlands in kaart. Uit dat onderzoek, in opdracht van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO), kwam naar voren dat er in 2020 zeker 200.000 antisemitische berichten in het Nederlands op sociale media zijn geplaatst. Ook hieruit bleek dat het stereotype dat Joden onderdeel uitmaken van een "globalistische elite" die de touwtjes in handen heeft, online in Nederland vaak voorkomt.