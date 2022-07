ANP

NOS Nieuws • gisteren, 21:25 • Aangepast gisteren, 22:56 Commissariaat onderzoekt betrouwbaarheid journalistiek bij publieke omroep

Het Commissariaat voor de Media stelt een onderzoek in naar de betrouwbaarheid van de journalistiek bij de publieke omroepen. Het onderzoek wordt gecombineerd met een ander onderzoek dat al was aangekondigd naar redactionele onafhankelijkheid. In de aankondiging wordt onder meer Ongehoord Nederland (ON) genoemd.

De NPO-ombudsman concludeerde begin juni dat de omroep de Journalistieke Code van de NPO heeft geschonden op het punt van betrouwbaarheid. Ook zou de omroep bijdragen aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie, zonder die te corrigeren. Ook andere omroepen schenden de code, maar volgens de ombudsman wel minder frequent of systematisch.

Het Commissariaat richt zich onder meer op Ongehoord Nederland "vanwege het feit dat Ongehoord Nederland een nieuwe, onervaren omroep is en in reactie op het rapport van de NPO Ombudsman in eerste instantie heeft aangegeven niets te gaan veranderen".

Masterclass over de Mediawet

Het Commissariaat voegt toe dat Ongehoord Nederland heeft laten weten dat er mogelijk wel bereidheid bestaat om zaken te veranderen. Ook laat de instantie weten dat ON een masterclass over de Mediawet moet volgen bij het Commissariaat. Deze masterclass wordt aan alle aspirant-omroepen gegeven.

De toezichthouder herhaalde vandaag eveneens twee andere onderzoeken te zijn begonnen naar de publieke omroep. Zo is een onderzoek heropend over de topinkomens.

Afnamegarantie

Aanleiding is onder meer het nieuws dat Jeroen Pauw in 2019 het salarisplafond voor presentatoren zou hebben willen omzeilen. Hij vroeg aan BNNVARA om een ministersalaris voor zijn presentatie, wat in overeenstemming is met de Wet normering topinkomens (de 'Balkenendenorm'). Maar hij vroeg ook om een afnamegarantie van een half miljoen euro voor programma's van zijn eigen productiebedrijf TVBV, onthulde BNR. De NPO had zelf om dit onderzoek gevraagd.

Het Commissariaat doet tevens onderzoek naar de integriteit van de publieke omroep. Aanleiding is onder meer dat een klokkenluider berichtte over het omzeilen van het salarisplafond voor presentatoren.

Die sprak daarover met de hoogste ambtenaar op het ministerie van OCW, Marjan Hammersma. Die had op dat moment een relatie met NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman, maar verzweeg dat voor de klokkenluider.